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Ребята из Витебска приехали в столичный регион за наркотикам
Совместили приятное с полезным, но оказались не у дел. Выезд в столицу для двоих парней из Витебска закончился неприятной встречей с милицией. Оказалось, что ребята приехали в столичный регион за наркотиками. К условленному месту добрались на маршрутке, из тайника забрали оптовую партию дурмана, которую планировали разделить на разовые дозы и продать в Витебской области. Вернуться восвояси ребята собирались, как и приехали, на общественном транспорте. Однако уехать не получилось, их взяли оперативники на остановке. Сообщается, что обоим закладчикам чуть больше 20 лет.
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