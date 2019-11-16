3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Реконструкция Комаровского рынка завершится в 2024 году
Реконструкция Комаровского рынка в Минске, которая началась в этом году, будет проходить в несколько этапов и завершится в 2024 году. По плану, построят отдельный бокс для сбора и сортировки мусора, новый склад-холодильник, а также заменят витражи на крытом рынке. Они будут открываться автоматически и охранять торговые ряды от солнечных лучей летом для комфорта и удобства продавцов и покупателей. Новая подстанция, которую установили в этом году, позволила улучшить систему вентиляции. К тому же в этом году выделили и дополнительные места для торговли сезонной продукцией - еще полсотни мест. Вся продукция проходит строгий контроль качества.
Уже с пятницы на торговых рядах сезонного рынка можно будет приобрести новогодние игрушки, праздничный декор, световые гирлянды. А в следующем месяце в продаже появятся елки. Новогодние деревья будут продавать на 10 площадках.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов