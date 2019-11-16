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Реконструкция Комаровского рынка завершится в 2024 году

Реконструкция Комаровского рынка в Минске, которая началась в этом году, будет проходить в несколько этапов и завершится в 2024 году. По плану, построят отдельный бокс для сбора и сортировки мусора, новый склад-холодильник, а также заменят витражи на крытом рынке. Они будут открываться автоматически и охранять торговые ряды от солнечных лучей летом для комфорта и удобства продавцов и покупателей. Новая подстанция, которую установили в этом году, позволила улучшить систему вентиляции. К тому же в этом году выделили и дополнительные места для торговли сезонной продукцией - еще полсотни мест. Вся продукция проходит строгий контроль качества.

Уже с пятницы на торговых рядах сезонного рынка можно будет приобрести новогодние игрушки, праздничный декор, световые гирлянды. А в следующем месяце в продаже появятся елки. Новогодние деревья будут продавать на 10 площадках.

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