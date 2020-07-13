Сегодня должны озвучить решение по делу о договорных матчах

Речь идет об игровых видах спорта - футболе и волейболе. Накануне суд Московского района Минска объявил дату вынесения приговора - 13 июля. Как известно, прокурор просит приговорить экс-игрока "Орши" и "Нафтана" к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Плюс обвинение предлагает изменить меру пресечения на заключение под стражу.

Для бывших футболистов Боровицкого и Ланько запросили до четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности. Для экс-волейболиста "Коммунальника" Дениса Осипова наказанием может стать штраф в 500 базовых величин. На сегодня это 13 500 рублей. И напомним, что на скамье подсудимых 20 человек - 19 из футбола и 1 экс-волейболист. Они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса - "Подкуп участников профессиональных соревнований", "Покушение на такой подкуп" и "Хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор". В деле рассматривают 16 договорных матчей - 15 в футболе и 1 волейбольный, ставший для организаторов последним.

Какими будет решение суда, расскажем в нашем вечернем эфире.



