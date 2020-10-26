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Сегодня утром дорожное движение на проспекте Дзержинского было затруднено по причине аварии

Перевернулся и вылетел наразделительную зону… Сегодня утром дорожное движение на проспекте Дзержинскогобыло затруднено по причине аварии. Как сообщает ГАИ, 45-летний водитель за рулем "тайоты" при развороте неуступил дорогу встречному "опелю". К слову, немецкий автомобиль ехална зеленый сигнал светофора. В результате столкновения, "опель" перевернулся,пострадавших нет…

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