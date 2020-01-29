Выпил, устал и лег отдохнуть. Сегодня утром на проспекте Независимости спал нетрезвый человек. Он уснул прямо на пешеходном переходе. Об инциденте в милицию сообщили прохожие. Мужчину забрали сотрудники ГАИ, медосвидетельствование показало почти 2 промилле алкоголя.