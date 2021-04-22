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Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса в Минске
Обзор дорожных новостей
Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса на пересечении улиц Севастопольской и Кнорина в Минске. Среди пострадавших есть и ребенок. По предварительной информации, водитель седана не остановился перед знаком "Движение без остановки запрещено", не уступил дорогу и врезался в троллейбус, а тот от удара протаранил светофор, остановку и забор. В салоне легковушки оказались зажаты шофер и два пассажира, их вытаскивали бойцы МЧС. Отвальные травмированные находились в общественном транспорте. Специалисты выясняют иные обстоятельства происшествия.
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