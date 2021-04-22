Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса в Минске

Обзор дорожных новостей

Семь человек были госпитализированы в результате столкновения автомобиля Opel и троллейбуса на пересечении улиц Севастопольской и Кнорина в Минске. Среди пострадавших есть и ребенок. По предварительной информации, водитель седана не остановился перед знаком "Движение без остановки запрещено", не уступил дорогу и врезался в троллейбус, а тот от удара протаранил светофор, остановку и забор. В салоне легковушки оказались зажаты шофер и два пассажира, их вытаскивали бойцы МЧС. Отвальные травмированные находились в общественном транспорте. Специалисты выясняют иные обстоятельства происшествия.



Два ребенка пострадали в ДТП за минувшие сутки в Брестской области. 7-летняя девочка оказалась под колесами Audi, когда переходила дорогу в деревне Сварынь Дрогичинского района.



В Бресте 22-летний водитель на Volkswagen не заметил 8-летнего мальчика, который внезапно решил перейти проезжую часть в неустановленном месте. В обоих случаях школьники были доставлены в больницу.



Кулаками освобождали себе дорогу водители в Гродно. На улице Южной предположительно пьяный мужчина вышел на проезжую часть и заблокировал движение машин. Сразу несколько водителей применили силу, чтобы избежать затора на дороге. Но после того как они проехали, невменяемый пешеход снова выходил на дорогу.

