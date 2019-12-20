Съемочную группу из России проверили на бдительность наши жулики

Как сообщают столичные милиционеры, задержаны трое мужчин, которые забрали часть техники, а именно аккумуляторные батареи россиян. В Беларусь теперь уже пострадавшие приехали для съемок. Когда гостив Минске загружали оборудование в машину, забыли сложить часть имущества. Отъехав недалеко от места, вспомнили об аккумуляторных батареях и вернулись, чтобы забрать. Но на прежнем месте не обнаружили свою технику.



Отметим, что реальная стоимость оборудования - порядка 5 тысяч долларов. В сообщении ГУВД говорится, что фигурантам предстоит возместить ущерб (около 11 тысяч рублей), ведь владельцам вернули лишь часть оборудования.

