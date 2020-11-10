Серия задержаний продавцов и покупателей наркотиков в столице

Во Фрунзенском районе правоохранители взяли с поличным 40-летнего минчанина и его 31-летнего знакомого. В сарае и автомобиле у мужчин оперативники нашли марихуану. Задержанные рассказали, что дурман они купили у своего товарища, для себя. За трехлитровую банку с травой заплатили 800 долларов.

Задержание в Московском районе. Подозреваемым оказался 28-летний парень, а у него - 13 свертков с мефедроном, общий вес которого 26 граммов. Незадолго до того, как был задержан сбытчик, он успел сделать несколько закладок с наркотиком. На интернет-магазин по продаже дурманов задержанный трудился два месяца, говорят в милиции. Для профессионального роста фигурант переехал из Бреста в столицу. Жил здесь вместе с девушкой. У нее также был обнаружен наркотик.