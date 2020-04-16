Сезон байков. На столичных мотодромах ажиотаж

Оседлать байк и научиться на нем перемещаться быстро и безопасно. Желающих пересесть с автомобиля на двухколесный транспорт этой весной в Минске традиционно много. На столичных мотодромах, по словам инструкторов, ажиотаж. Курсантов обучают некоторым пунктам теории и практики месяц. Основные элементы, которые сдают на экзамене, - это проезд доски, змейки, восьмерки и объезд препятствия с разгона. Но главный совет от профессионалов - соблюдать все правила безопасности.

На столичных мотодромах проводят и контраварийную подготовку - в качестве дополнительных занятий. Курсантов готовят на отдельной площадке. Там отрабатывают более сложные элементы, чтобы быстро научиться проходить повороты и выдерживать баланс в экстремальной ситуации.



