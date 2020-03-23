Скоро в суде начнутся слушания по делу о смертельной аварии в Минске в октябре прошлого года

Следователи завершили расследование. Напомним, что 7 октября 2019 года утром 37-летний водитель за рулем самосвала KамАЗ, двигался по проспекту Независимости и при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно автомобилю Ford Mondeo, совершив с ним столкновение. А уже после Ford вылетел на встречку и сбил Merсedes, Mazda 6 и маршрутное такси. Тогда на месте аварии погиб 38-летний водитель Mondeo, тяжелые травмы получили пассажир Fordа и мужчина за рулем Mercedes. В тот день на месте происшествия работала и наша съемочная группа, некоторые автомобилисты говорили, что все произошло в мгновение.



За время расследования были допрошены обвиняемый и свидетели, к материалам дела приобщены заключения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз. Водитель КамАЗа был трезв, его машина была технически исправна. И в итоге следователи пришли к выводу, что обвиняемый при перестроении проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не убедился, что его действия будут безопасны, а также не учел скорость попутного транспорта. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

