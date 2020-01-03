Следователи ищут очевидцев смертельной аварии на минской кольцевой, которая произошла ночью 2 января. Сообщается, что водитель за рулем "тойоты" двигался внаправлении Долгиновского тракта, когда под колеса попал 70-летний мужчина. От полученных травм жертва погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть". По предварительной информации, пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода.