Выполняли роль курьеров, а санкция статьи - как для организаторов. Следователи предъявили обвинение двум парням, которые работали на телефонных мошенников. Фигуранты обвиняются в том, что 19 ноября забрали деньги у 84-летней минчанки, которая пыталась выручить свою внучку из беды. По информации СК, за пятью тысячами рублей и тысячей долларов к пенсионерке приехал таксист. Правоохранители его отыскали, но мужчина пояснил, что он лишь сделал доставку от жертвы к неизвестным ему молодым людям. Парни были задержаны. Установлено, что один из фигурантов нашел подработку в популярном мессенджере. От водителей такси он получал посылки, в которых были большие суммы, а после, по указанию работодателя, передавал их неизвестным. Двум 23-летним парням предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".