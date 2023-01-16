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Следователи предъявили обвинение двум парням, которые работали на телефонных мошенников
Выполняли роль курьеров, а санкция статьи - как для организаторов. Следователи предъявили обвинение двум парням, которые работали на телефонных мошенников. Фигуранты обвиняются в том, что 19 ноября забрали деньги у 84-летней минчанки, которая пыталась выручить свою внучку из беды. По информации СК, за пятью тысячами рублей и тысячей долларов к пенсионерке приехал таксист. Правоохранители его отыскали, но мужчина пояснил, что он лишь сделал доставку от жертвы к неизвестным ему молодым людям. Парни были задержаны. Установлено, что один из фигурантов нашел подработку в популярном мессенджере. От водителей такси он получал посылки, в которых были большие суммы, а после, по указанию работодателя, передавал их неизвестным. Двум 23-летним парням предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
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