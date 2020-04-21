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Следствие устанавливает личность погибшего мужчины в Минске

Мумифицированный труп был обнаружен в лесопарке вблизи улицы Орловской. По информации СК, погибший мужчина был одет в штаны серого цвета, белые кроссовки и куртку темно-синего цвета. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, которой займутся специалисты ГКСЭ. Следствие обращается с просьбой к людям, располагающим сведениями о личности погибшего, сообщить об этом по телефонам 017 389 55 55 или 044 500 31 11.

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