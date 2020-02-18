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Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии на кольцевой дороге

Там столкнулись два автомобиля: Kia и Mazda. По данным дорожной милиции, последний ехал в 3 полосе по внутреннему кольцу. Позже на 29 километре дороги у машины заклинило переднее правое колесо. Это версия водителя. После этого автомобиль повело вправо и произошло столкновение с Kia, который двигался во второй полосе. Оба авто оказались за пределами трассы. В аварии никто не пострадал,

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