3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии на кольцевой дороге
Там столкнулись два автомобиля: Kia и Mazda. По данным дорожной милиции, последний ехал в 3 полосе по внутреннему кольцу. Позже на 29 километре дороги у машины заклинило переднее правое колесо. Это версия водителя. После этого автомобиль повело вправо и произошло столкновение с Kia, который двигался во второй полосе. Оба авто оказались за пределами трассы. В аварии никто не пострадал,
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов