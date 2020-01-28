Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии в столице

Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне в столице. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru двигался по улице Каролинской со стороны Некрашевича в направлении Чечота. Когда водитель разворачивался, столкнулся с велосипедистом. Последний ехал во встречном направлении. Велосипедиста доставили в больницу. В ГАИ напомнили, что двигаться на велосипеде можно по специальной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару либо пешеходной дорожке. Движение по проезжей части допустимо лишь при отсутствии указанных элементов.