Сотрудники МЧС пришли на помощь ребенку в Минске

Нога мальчика застряла в велосипеде. Инцидент случился на улице Семенова. Оказалось, что 4-летний ребенок засунул ногу между педалью и рамой велосипеда, а достать уже не смог. С помощью специального инструмента спасатели вызволили малыша. Он не пострадал.



