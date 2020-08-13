Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

Сотрудники МЧС пришли на помощь ребенку в Минске

Нога мальчика застряла в велосипеде. Инцидент случился на улице Семенова. Оказалось, что 4-летний ребенок засунул ногу между педалью и рамой велосипеда, а достать уже не смог. С помощью специального инструмента спасатели вызволили малыша. Он не пострадал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все