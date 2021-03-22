Поработали всего месяц. Сотрудники наркоконтроля задержали 8 человек за сбыт запрещенных веществ. В первом случае оперативники с разницей в несколько часов задержали пятерых парней возрастом 17-18 лет. Молодые люди успели потрудиться на наркомаркет меньше месяца, тем самым еще раз подтвердив факт, что все мелкие закладчики успевают поработать не более 3 месяцев.



