Сотрудники столичного УГРО задержали мужчину, который ограбил минчанина после совместного отдыха

В милицию обратился житель столицы, который сообщил, что новый знакомый похитил его борсетку с деньгами, телефоном и документами, а после убежал в неизвестном направлении. Со слов потерпевшего, с 28-летним мужчиной он познакомился на улице Мирошниченко. Между ними завязался разговор, пара слов - и друзья уже вместе выпивают. В последующем новый знакомый предложил потерпевшему обучить его некоторым приемам борьбы, однако при этом попросил последнего снять с себя борсетку. Так, воспользовавшись моментом, 28-летний молодой человек выхватил сумку и убежал.