Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы. Квартет обвиняют в сбыте героина. Напомним, осенью 2019 года столичная милиция вскрыла тайник с рекордной для нашей страны партией героина. На одном из складов в Заводском районе было обнаружено 550 килограммов наркотика. Тогда же при силовой поддержке "Алмаза" задержали и участников наркосиндиката. Оказалось, что героин ввезли в Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Россию.



Подробности расследования у Александра Камовича.



К этой операции белорусские силовики тщательно готовились. Задерживали подозреваемых сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз». Такое внимание к подозреваемым объяснялось тем, что это не рядовые курьеры, а участники серьезного накросиндиката. По данным следствия, четверо иностранцев сняли один из складов в Заводском районе Минска. В стене был оборудован тайник, где и прятали героин.



Как установил оперативники, наркотики шли по так называемому северному маршруту - из Афганистана в Европу. А наша страна использовалась как перевалочный пункт. В дальнейшем злоумышленники планировали перевезти зелье в ЕС под видом белорусской мебели. Всего было изъято 550 килограммов героина. Это крупнейшая партия за всю историю нашей страны. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 50 млн евро. А из такого объема можно было бы изготовить 2,5 млн разовых доз.



По результатам расследования четверым фигурантам предъявили обвинение по двум статьям: «Создание преступной группы» и «Незаконный оборот наркотиков». Уголовное дела передано прокурору для направления в суд.



