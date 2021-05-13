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Стали известны подробности конфликта в поселке Сокол

Уголовное дело за нападение на участкового милиционера. Сегодня стали известны подробности конфликта в поселке Сокол. На линию 102 слишком часто поступали сигналы о шумных жильцах. Соседи жаловались на одну из квартир. Разбираться в отдел милиции хозяйка пришла вместе с нетрезвым сожителем.

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