Стало известно имя мужчины, который вынуждает кассиров два раза давать сдачу за товар

И теперь гражданина Армении Арика Гусейнова ищет милиция. Мужчина засветился в объективе камер наблюдения магазина на проспекте Рокоссовского в Минске, и в аптеке на Белинского. В то же время мужчину узнали подписчики многих интернет-ресурсов. По данным некоторых порталов, аферист передвигается на авто "Хендай-Акцент" российской регистрации. Подписчики утверждают, что он азартный игрок в казино. И от его рук пострадало много людей. Кто может знать, где находится этот ловкий человек, сообщите об этом в милицию. Номера телефонов /017/ 292 02 02, /044/ 786 14 59, /017/ 367 62 02, 102.