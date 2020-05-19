3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Стало известно имя мужчины, который вынуждает кассиров два раза давать сдачу за товар
И теперь гражданина Армении Арика Гусейнова ищет милиция. Мужчина засветился в объективе камер наблюдения магазина на проспекте Рокоссовского в Минске, и в аптеке на Белинского. В то же время мужчину узнали подписчики многих интернет-ресурсов. По данным некоторых порталов, аферист передвигается на авто "Хендай-Акцент" российской регистрации. Подписчики утверждают, что он азартный игрок в казино. И от его рук пострадало много людей. Кто может знать, где находится этот ловкий человек, сообщите об этом в милицию. Номера телефонов /017/ 292 02 02, /044/ 786 14 59, /017/ 367 62 02, 102.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП