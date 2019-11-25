Стародавнюю технику резьбы по дереву сохраняют в Узденском районе

В его руках деревья приобретают вторую жизнь. Древнюю технику резьбы по дереву сохраняют в Узденском районе. Анатолий Трус - мастер в четвертом поколении. Уже более 30 лет он создает предметы интерьера, мебель, игрушки, панно и скульптуры. Деревянные изделия автор вырезает в мастерской, где когда-то работал его прадед. В родовом месте даже сохранились раритетные инструменты.



Живет и работает Анатолий Трус в Беларуси. Но увидеть его произведения можно в разных странах. Изделия мастера хранятся в частных коллекциях в Марокко, Канаде, Ливии, Финляндии и Италии.



