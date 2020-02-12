Столичные милиционеры ищут мужчину, который забрал чужие куртки

Инцидент случился в одном из баров на улице Зыбицкой. Фигуранта запечатлели камеры видеонаблюдения. Всмотритесь в эти кадры, если мужчина вам знаком или вы располагаете информацией о его местонахождении, правоохранители просят обращаться по телефонам: /017/ 288 02 02, /033/ 346 94 86. Конфиденциальность гарантируется.