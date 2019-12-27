16 батонов колбасы, 11 банок и 2 пакета кофе. Это не список на новогодний стол и не перечень подарков. Столичные милиционеры задержали 41-летнего минчанина по подозрению в краже. Мужчина попал на камеру наблюдения, а милицию вызвали сотрудники магазина. Оказалось, что во время досмотра сумки охранники нашли неоплаченную колбасу, причем в большом количестве. Дальше больше. Оказалось, что до этого мужчина вынес и спрятал в ячейке магазина больше 10 упаковок кофе. Сумма ущерба - почти 400 рублей. Сам мужчина пояснил, что таким образом хотел сделать себе подарок.