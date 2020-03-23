И агроном, и торговец. Столичные оперативники задержали человека, который, возможно, выращивал и сбывал марихуану. Как рассказал 47-летний мужчина, семена конопли он приобрел примерно год назад в Украине, а своим хобби занялся уже дома в Минске. Наркотик он продавал знакомым по старинке – из рук в руки. В день к предпринимателю могли наведаться 8 клиентов. Кстати, во время спецоперации у него в гостях как раз находились двое покупателей. Они также задержаны.