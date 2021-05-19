Минский наркоконтроль перекрыл канал поставки наркотиков из России

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска: По информации оперативников, с прошлого года дилер работал на виртуальные наркомаркеты. За несколько месяцев переквалифицировался из мелкого курьера до оптовика: забирал в России большие объемы товара и, не фасуя, размещал их в тайниках под Минском. Их находили «коллеги» и распространяли наркотик через мелкие закладки. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас устанавливаются подельники подозреваемого и его причастность к аналогичным преступным фактам.