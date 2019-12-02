Строительно-монтажные работы приостановлены до установления причин ЧП

В Минске на Дзержинского между этажами строящегося дома произошло обрушение перекрытий. Пострадали два автомобиля, которые были припаркованы в 20 метрах от объекта. По информации МЧС, на момент проведения работ на 20-м этаже находились два бетонщика, они не пострадали. Никого эвакуировать не пришлось. Известно, что ЧП произошло в субботу вечером во время заливки бетона на 20-м этаже, обрушились опалубка с жидким материалом и плита перекрытия 19-го уровня. Падая, конструкции и повредили две машины - "пежо" и "опель". Кстати, службе спасения о случившемся рассказал очевидец происшествия.