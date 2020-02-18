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Студент повредил два автомобиля в столице

Позже всю хронологию событий восстановили правоохранители. Как оказалось, двое парней ночью прогуливались по двору. Юноши спорили. Беседа шла на повышенных тонах, но и этого парням, видимо, показалось мало. Один из фигурантов, похоже, для большей убедительности его слов начал бить припаркованные машины. Владелец одного из автомобилей услышал шум и, выглянув в окно, увидел всю картину. Мужчина позвонил в милицию.

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