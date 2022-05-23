Суд Минска вынес приговор по делу о гибели младенца в феврале 2019 года

Пытался спасти, но в итоги сам же убил. Суд в Минске вынес вердикт по делу о гибели младенца в микрорайоне Серебрянка. Шокирующая трагедия произошла три года назад. 8 февраля утром в милицию сообщили о том, что под окнами одной из многоэтажек на проспекте Рокоссовского лежит мертвый младенец. Когда на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа, станет понятно: мальчик (а ему было всего 5 месяцев) умер не своей смертью. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых оказался сожитель бабушки погибшего ребенка.

По материалам дела, мужчина причинил младенцу несовместимые с жизнью травмы, а после жутким образом попытался скрыть следы преступления. Какое решение вынесла Фемида? Подробности из зала суда у Виктории Радевич.

Оглашение приговора по делу о смерти младенца в одной из столичных многоэтажек обвиняемый, а это 49-летний гражданин Турции, ожидает практически молча, лишь несколькими словами обменивается с переводчиком. Больше в зале суда, кроме СМИ, никого нет. Близкие родственники погибшего малыша услышать решение Фемиды не пришли. А ведь три года назад родители потеряли единственного ребенка в семье.

5-месячного Женю (так звали погибшего грудничка) нашли на промерзлой земле под окнами дома на проспекте Рокоссовского 8 февраля утром. Признаков жизни младенец уже не подавал. Во время осмотра маленького тельца эксперты обнаружат множество травм, а вокруг шеи была заметна удавка от ремня, т.е. ребенку пытались перекрыть кислород. Позже выяснится, когда мальчика душили, он фактически уже был мертв.

Из материалов уголовного дела следует, что ребенок проживал в квартире со своими родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля домочадцы распивали спиртное, ночью мальчик стал капризничать. Пока все спали, сожитель бабушки принял на себя роль родителя и успокаивал малыша. Однако игра с ребенком закончилась трагедией. Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать.

Тогда мужчина, будучи нетрезвым, попытается спасти ребенка (а шанс выжить у малыша еще был) и станет оказывать первую медицинскую помощь, не имея соответствующих навыков. Последствия оказались непоправимыми. Своими неумелыми действиями мужчина причинил грудничку тяжкие травмы, из-за чего он скончался.

Чтобы скрыть следы роковой ошибки, фигурант, по материалам дела, обвил вокруг шеи мертвого ребенка ремень, обмыл маленькое тельце в душе с моющими средствами, а после выбросил его из окна с 11 этажа.

Восстановить всю картину произошедшего было крайне сложно. Все, кто находился в ту ночь дома, попросту ничего не помнили, потому что беспробудно пили. Изначально под подозрение следствия попал каждый. В дальнейшем круг подозреваемых сузился до одного человека.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину в смерти ребенка фактически не признал, сославшись на то, что был очень пьян и всех обстоятельств той ночи не помнит. При этом, по словам мужчины, он все же допускает, что может быть причастен к трагедии.