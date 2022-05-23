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Суд Минска вынес приговор по делу о гибели младенца в феврале 2019 года
Пытался спасти, но в итоги сам же убил. Суд в Минске вынес вердикт по делу о гибели младенца в микрорайоне Серебрянка. Шокирующая трагедия произошла три года назад. 8 февраля утром в милицию сообщили о том, что под окнами одной из многоэтажек на проспекте Рокоссовского лежит мертвый младенец. Когда на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа, станет понятно: мальчик (а ему было всего 5 месяцев) умер не своей смертью. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых оказался сожитель бабушки погибшего ребенка.
По материалам дела, мужчина причинил младенцу несовместимые с жизнью травмы, а после жутким образом попытался скрыть следы преступления. Какое решение вынесла Фемида? Подробности из зала суда у Виктории Радевич.
Оглашение приговора по делу о смерти младенца в одной из столичных многоэтажек обвиняемый, а это 49-летний гражданин Турции, ожидает практически молча, лишь несколькими словами обменивается с переводчиком. Больше в зале суда, кроме СМИ, никого нет. Близкие родственники погибшего малыша услышать решение Фемиды не пришли. А ведь три года назад родители потеряли единственного ребенка в семье.
5-месячного Женю (так звали погибшего грудничка) нашли на промерзлой земле под окнами дома на проспекте Рокоссовского 8 февраля утром. Признаков жизни младенец уже не подавал. Во время осмотра маленького тельца эксперты обнаружат множество травм, а вокруг шеи была заметна удавка от ремня, т.е. ребенку пытались перекрыть кислород. Позже выяснится, когда мальчика душили, он фактически уже был мертв.
Из материалов уголовного дела следует, что ребенок проживал в квартире со своими родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля домочадцы распивали спиртное, ночью мальчик стал капризничать. Пока все спали, сожитель бабушки принял на себя роль родителя и успокаивал малыша. Однако игра с ребенком закончилась трагедией. Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать.
Тогда мужчина, будучи нетрезвым, попытается спасти ребенка (а шанс выжить у малыша еще был) и станет оказывать первую медицинскую помощь, не имея соответствующих навыков. Последствия оказались непоправимыми. Своими неумелыми действиями мужчина причинил грудничку тяжкие травмы, из-за чего он скончался.
Чтобы скрыть следы роковой ошибки, фигурант, по материалам дела, обвил вокруг шеи мертвого ребенка ремень, обмыл маленькое тельце в душе с моющими средствами, а после выбросил его из окна с 11 этажа.
Восстановить всю картину произошедшего было крайне сложно. Все, кто находился в ту ночь дома, попросту ничего не помнили, потому что беспробудно пили. Изначально под подозрение следствия попал каждый. В дальнейшем круг подозреваемых сузился до одного человека.
Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину в смерти ребенка фактически не признал, сославшись на то, что был очень пьян и всех обстоятельств той ночи не помнит. При этом, по словам мужчины, он все же допускает, что может быть причастен к трагедии.
Чтобы доказать вину фигуранта, во время расследования было проведено около 200 следственных действий. Эксперты провели сложное исследование. Но даже несмотря на большое количество собранных доказательств, своим правом обжаловать приговор обвиняемый, со слов его адвоката, намерен воспользоваться.
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