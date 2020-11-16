Тайно родила и утопила ребенка

Минский городской суд начал рассматривать дело об убийстве младенца. На скамье подсудимых - 41-летняя минчанка. Следствие установило, что мама не стала на учет, тем самым решив скрыть свою беременность. А в один из летних дней прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила в ванной. После, опустив под воду и прижав ко дну резервуара, хладнокровно утопила малыша. Позже экспертизы установили, что мальчик родился жизнеспособным.