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Тайно родила и утопила ребенка

Минский городской суд начал рассматривать дело об убийстве младенца. На скамье подсудимых - 41-летняя минчанка. Следствие установило, что мама не стала на учет, тем самым решив скрыть свою беременность. А в один из летних дней прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила в ванной. После, опустив под воду и прижав ко дну резервуара, хладнокровно утопила малыша. Позже экспертизы установили, что мальчик родился жизнеспособным.

В октябре управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры направило материалы дела в суд. Все это время женщина находилась под стражей.

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