3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Тайно родила и утопила ребенка
Минский городской суд начал рассматривать дело об убийстве младенца. На скамье подсудимых - 41-летняя минчанка. Следствие установило, что мама не стала на учет, тем самым решив скрыть свою беременность. А в один из летних дней прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила в ванной. После, опустив под воду и прижав ко дну резервуара, хладнокровно утопила малыша. Позже экспертизы установили, что мальчик родился жизнеспособным.
В октябре управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры направило материалы дела в суд. Все это время женщина находилась под стражей.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов