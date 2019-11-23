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Тематическую детскую площадку открыли в Минске

Узнать об основах безопасности через игру. Тематическую детскую площадку открыли сегодня в Минске - качели, машинки, горки и песочницы - все элементы игрового комплекса напоминают о службе спасения. Кстати, сегодня в "безопасном городке" работали учебные интерактивные зоны. Дети могли посидеть за рулем пожарной машины и квадроцикла, пройти тест на знание правил безопасности, а также примерить форму спасателей.

Новая игровая зона разместилась во дворе многоквартирных домов в Партизанском районе. Всего же в столице пять таких комплексов.

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