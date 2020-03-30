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Три человека погибли из-за природных пожаров с начала года в Беларуси
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель МЧС Андрей Юржиц. Только за три прошедших месяца в стране произошло более 1400 природных пожаров. В результате возгораний есть и погибшие, и пострадавшие. Уничтожено 13 хозпостроек, 11 повреждено. При этом общая площадь ЧП составила почти 600 гектаров. Для сравнения скажу, что этот периметр сопоставим с площадью трех стран - таких, как Монако.
Тем временем специалисты делают все необходимое, чтобы предотвратить последствия ЧП. Для подготовки к пожароопасному сезону уже проведено 15 тысяч километров минерализованных полос. В системе Минлесхоза для тушения возгораний есть более 250 пожарно-химических станций и свыше 660 пунктов противопожарного инвентаря.
Отметим, что из-за пала травы выходные для белорусских спасателей выдались по-настоящему горячими. Пожары были зафиксированы в 10 районах Гомельской
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