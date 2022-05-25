Троих наркокурьеров взяли правоохранители в Минске - очередное доказательство, что путь закладчика недолгий. Столичные оперативники при силовой поддержке СОБРа задержали 25-летнего минчанина. В его квартире правоохранители обнаружили и изъяли более 300 г мефедрона и альфа-PVP. Известно, что поработать на интернет-площадку по сбыту дурманов он успел около месяца. Забирал мастер-клады и делил их на мелкие партии для розничных распространителей.