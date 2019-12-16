Убедительная актерская игра по телефону оставила двух аферистов в наваре

А прогорели работники как минимум двух гомельских магазинов. По данным МВД, злоумышленники звонили и представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали эти торговые точки, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Когда же люди начинали задавать уточняющие вопросы, на другом конце разговор обрывался. В итоге, на уловки попалась сначала заведующая магазина косметики, а затем реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Общий ущерб составил почти две тысячи рублей. Подозреваемым удалось вовремя скрыться. Выйти на предполагаемых мошенников удалось уже середине декабря, в то время двое мужчин 30-ти и 35-ти лет приехали в Минск на машине. Задерживали их во время заселения на съемную квартиру. Вероятно, дельцы - жители России, если им так беспрепятственно удавалось путешествовать. Сейчас правоохранители выясняют все возможные эпизоды криминальных похождений подозреваемых. В милиции отметили, что они могут быть причастны к аналогичным преступным схемам в Минске и Орше.