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Угнал самосвал и совершил три аварии - свыше одной промилле показало освидетельствование у пьяного бесправника
Свыше одной промилле показало освидетельствование у пьяного бесправника в Минске, который накануне угнал самосвал и совершил три аварии. Столичные инспекторы обратили внимание на МАЗ. Грузовик ехал по встречной и вилял из стороны в сторону. Когда шофер проигнорировал требование об остановке, началось преследование.
Спустя несколько минут на перекрестке автомобиль был задержан. При задержании водитель оказал неповиновение. В ходе разбирательства было установлено, что водитель не имеет права управления и был пьян. Задержанный накануне угнал грузовик с улицы Рыбалко, когда водитель покинул транспортное средство, оставив ключ в замке зажигания. Кроме того, задержанный до момента преследования совершил три дорожно-транспортных происшествия.
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