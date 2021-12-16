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Угнал самосвал и совершил три аварии - свыше одной промилле показало освидетельствование у пьяного бесправника

Свыше одной промилле показало освидетельствование у пьяного бесправника в Минске, который накануне угнал самосвал и совершил три аварии. Столичные инспекторы обратили внимание на МАЗ. Грузовик ехал по встречной и вилял из стороны в сторону. Когда шофер проигнорировал требование об остановке, началось преследование.

Спустя несколько минут на перекрестке автомобиль был задержан. При задержании водитель оказал неповиновение. В ходе разбирательства было установлено, что водитель не имеет права управления и был пьян. Задержанный накануне угнал грузовик с улицы Рыбалко, когда водитель покинул транспортное средство, оставив ключ в замке зажигания. Кроме того, задержанный до момента преследования совершил три дорожно-транспортных происшествия.
Александр Капуста, инспектора ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска

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