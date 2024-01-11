Угон ради свидания - в Минске выпивший парень уехал на встречу с девушкой на чужом автомобиле

Угон ради свидания в столице выпивший парень уехал на встречу с девушкой на чужом автомобиле. Сообщается, что это 28-летний сотрудник станции техобслуживания, а машина принадлежала клиенту СТО. Встретиться с возлюбленной парень так и не смог, его остановили сотрудники ГАИ.