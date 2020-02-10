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Утром на улице Сурганова столкнулись два авто

ДТП в столице. Не обошлось без пострадавших. Сегодня утром на улице Сурганова столкнулись два авто. По данным ГАИ, водитель Chevrolet поворачивал налево на улицу Беды и не уступил дорогу Volkswagen. В результате аварии пассажир немецкого автомобиля получила травму головы легкой степени и была доставлена в больницу.

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