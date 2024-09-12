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В столице Вьетнама проходят Дни Минска
Вьетнам заинтересован в расширении сотрудничества с Беларусью по всем направлениям деятельности - технологии, образование, здравоохранение, легкая и пищевая промышленность
В столице Вьетнама - Хошимине - 23 и 24 сентября пройдут Дни Минска. Инициаторам выступила вьетнамская сторона. Страна заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью по всем направлениям деятельности - технологии, образование, здравоохранение, легкая и пищевая промышленность.
Беларусь в свою очередь готова поддержать инициативу и расширить связи с азиатской страной. Центральным событием станет экономический форум, который соберет представителей бизнеса двух стран.
В программе - встреча с вьетнамскими выпускниками белорусских вузов, фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Суверенная Беларусь", культурная программа фольклорного ансамбля "Вербица", а также дегустации традиционных блюд белорусской кухни.
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