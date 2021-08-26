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В Минске 11-летнюю девочку на велосипеде сбил автомобиль

11-летнюю девочку на велосипеде сбил автомобиль. В этом случае ДТП произошло, когда школьница пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а водитель за рулем Kia поворачивал направо.

В результате ДТП она получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для обследования.
Роман Пахольчик, инспектор ДПС отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска


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