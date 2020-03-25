В Минске многотонный МАЗ едва не раздавил легковушку с тремя детьми

Однако успел остановиться. Авария произошла на Партизанском проспекте в столице. Как сообщают в ГАИ, 50-летний водитель грузовика неправильно рассчитал дистанцию и въехал в багажник автомобиля "Лада", в салоне которого, помимо водителя, находились трое несовершеннолетних пассажиров: двоим по два года и еще одному - 11. Малышей перевозили в детских креслах. По предварительной информации, они не пострадали. Детей на всякий случай отвезли в больницу для осмотра.