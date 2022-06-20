В Минске молодой человек проделал махинацию с программой tradе-in и отправился в ломбард

Поменял телефон по программе tradе-in, но без доплаты. Факт мошенничества раскрыли сыщики Минска, по подозрению задержан 22-летний парень. Разницу фигурант пытался погасить фальшивым чеком по рассрочке. Пока в магазине выясняли о наличии денег на счету, покупатель скрылся. Ущерб составил 2 300 рублей. После задержания парень признался, что сразу же сдал телефон в ломбард.