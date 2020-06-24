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В Минске молодой человек украл из кафе деньги и продукты

Деньги и еще чего-нибудь поесть. Удивительную неприхотливость в плане добычи продемонстрировал столичный жулик, который забрался в кафе. В первую очередь злоумышленник, конечно же, обчистил кассовый аппарат, но, видимо, денег ему оказалось мало, и молодой человек решил прихватить с собой продукты. Пиво, орешки, бургеры, гамбургеры, чипсы и мороженое - такую корзину унес с собой незваный гость.

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