Следить за порядком и организовывать праздники для всего дома. В Минске начали назначать старших по дворам. Пока должность местных руководителей появилась только в Заводском районе, скоро цифра должна вырасти до двухсот. По задумке, старший по двору станет посредником между руководством, специалистами и жильцами. Руководитель дома будет держать под своим контролем состояние двора, детских площадок, подъездов, следить за ремонтом. А также устраивать совместные мероприятия - субботники и праздники двора.



Руководители двора также напрямую смогут обращаться к руководству района, не только лично, но и в отдельном мессенджере в социальных сетях, где создадут свою группу.



