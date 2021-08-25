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В Минске пешеход на самокате попал под колеса

На самокате попала под колеса. ДТП в Минске на улице Козлова обернулось госпитализацией для пешехода. Водитель такси за рулем электромобиля на перекрестке не заметил 44-летнюю женщину, которая переезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Другие обстоятельства аварии должна установить дорожная милиция.

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