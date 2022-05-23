В Минске подозреваемого в убийстве задержали в считанные минуты после совершения преступления

Поймать предполагаемого злоумышленника помогли очевидцы. Инцидент произошел в пункте приема вторсырья Ленинского района в минувшую субботу утром. Как сообщили в МВД, 49-летний житель столицы пришел сдать два килограмма металла. Сумма, которую предложили за сырье, фигуранта не устроила, из-за чего между ним и работником заготовительного пункта возник конфликт. Тогда разъяренный посетитель ножом несколько раз ударил оппонента в грудь. После забрал шкатулку с выручкой и скрылся. Заметив убегающего окровавленного мужчину, очевидцы позвонили в милицию и указали его направление. На место вызова выехал ближайший наряд охраны. Задержали беглеца около реки, когда тот пытался смыть с себя следы крови.