И знакомых порадовал и себя не обидел. В Минске правоохранители задержали очередного наркодилера, тот работал, можно сказать, по старинке. Зелье сугубо натуральное, производство в квартире. Взяли дельца во время очередной сделки вместе с двумя покупателями. В его доме милиционеры нашли приспособления для выращивания кустов - горшки, удобрения, трансформатор, приборы для фасовки, семена, а также приспособления для курения. И самое главное - почти 1.5 килограмма марихуаны. Теперь работа за экспертами и следователями.



Добавлю, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Продолжит тему Александр Камович.



Усвоил уроки ботаники, но не жизни. В Минске милиционеры задержали 44-летнего мужчину по подозрению в торговле наркотиками. У оперативников была информация, что ранее судимый житель столицы продает марихуану. Взяли подозреваемого буквально с поличным вместе с покупателями во время очередной сделки.

Не только продавал, но и выращивал. Это пока предварительные выводы, на которые натолкнули еще кое-какие улики. Например, горшки с землей, удобрение и трансформатор.

Немного простой математики. 1.5 кг марихуаны или около 1 500 доз. По неофициальной информации, на черном рынке такая партия могла бы стоить до нескольких десятков тысяч долларов. Все зависит, скажем так, от качества товара. 15 лет, а это уже срок, который грозит задержанному мужчине. Стоило ли ставить знак равно между криминальным бизнесом и вероятной ответственностью?! Вопрос риторический.



