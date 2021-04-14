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В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя
14.04.2021
10:48
Президент
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Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
11 часов назад
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14:14
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12:26
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09.11.2024
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07.11.2024
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06.11.2024
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Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
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Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
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06.11.2024
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С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
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1 час назад
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На выставке импорта в Шанхае белорусская делегация провела большой переговорный марафон
7 часов назад
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Как программа "Один район - один проект" дала новую жизнь Витебской бройлерной птицефабрике
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