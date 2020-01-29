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В Минске сыщики задержали мужчину, который забрал сбережения у пенсионерки
Играя на слабостях и сострадании. В Минске сыщики задержали мужчину, который забрал сбережения у пенсионерки. В милицию обратилась 82-летняя пожилая минчанка, которая рассказала, что у нее пропали деньги из кошелька. Немного, 95 рублей. Но сам факт. Стали выяснять, и тут картина преступления сложилась. Накануне женщина ходила в магазин, видимо, на кассе ее приметил мужчина, он стоял позади, а затем пошел следом. На улице стал рассказывать о тяжелом положении, мол, негде переночевать и напросился в дом.
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