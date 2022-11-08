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В Минске в троллейбусе погиб 84-летний пассажир в результате ДТП

Несчастный случай в общественном транспорте в Минске. В троллейбусе погиб 84-летний пассажир. Сегодня утром по улице Кунцевщина произошло ДТП. По данным следствия, водитель "фольксвагена" при повороте во двор не уступил дорогу троллейбусу. Шофер общественного транспорта, чтобы избежать столкновения, резко затормозил. Один из пассажиров - пенсионер - не удержался и упал. От полученных травм мужчина скончался. Следователи и сотрудники ГАИ выясняют подробности ДТП.

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