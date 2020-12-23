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В Минске водитель "ниссана" сбил человека на переходе
В Минске водитель "ниссана" сбил человека на переходе - шофер мог не заметить пешехода из-за погоды. Инцидент произошел накануне вечером. По данным ГАИ, автомобиль "ниссан" выезжал из двора на улицу Воронянского. В тот момент по пешеходному переходу на зеленый сигнал шел мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП.
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